Atc, nasce il portale dei servizi online

I servizi di Atc a portata di click. L’Agenzia Territoriale per la Casa lancia il suo portale dei servizi digitali. Qui gli inquilini delle 29mila case popolari del torinese (ma anche gli affittuari di posti auto e negozi e i semplici cittadini interessati ai dati che riguardano il settore) potranno avere informazioni e avviare pratiche a distanza, senza doversi recare fisicamente agli sportelli della sede di corso Dante.

Il portale, realizzato dalla società in house Casa Atc Servizi, sarà accessibile dalla homepage del sito Atc. Qui si potranno scaricare e pagare le bollette Atc relative alle ultime mensilità, prenotare appuntamenti allo sportello, presentare domanda per l’ospitalità temporanea o segnalare una variazione socioeconomica del proprio nucleo familiare. Sempre sul portale sarà possibile presentare richieste di accesso agli atti, accesso civico semplice e generalizzato (il cosiddetto Foia) in pochi passaggi, favorendo la trasparenza amministrativa. Per autenticarsi, occorrerà avere lo Spid o, in alternativa, la carta d’identità elettronica.

Questo ulteriore passo verso la digitalizzazione dell’ente non vuole assolutamente sostituirsi alla presenza, con sportelli in sede e decentrati, ma rappresentare una nuova opportunità di accesso ai servizi in modo facile, diretto e senza attese. Proprio per questo si chiamerà Giano, come la mitologica divinità dell’antica Roma raffigurata con due volti, uno rivolto al passato, l’altro al futuro. Il presente, nel frattempo, vede gli inquilini Atc sempre più “digitali”: nel 2021 sono stati oltre 70mila gli utenti che si sono collegati al sito dell’Agenzia (www.atc.torino.it) e, per la prima volta, gli accessi da smartphone hanno superato quelli da computer, con il 62,59%. Ad oggi le pagine più cliccate, oltre alla homepage, sono quelle dedicate alle pratiche amministrative (fondo sociale, cambio e scambio alloggio in cima), le domande frequenti e i moduli da scaricare. Mentre tra le richieste più assidue che arrivano via mail all’Ufficio Relazioni con il Pubblico c’è quella di ricevere copia di una bolletta mai ricevuta o smarrita. Ora la si potrà scaricare e anche pagare direttamente on line con pochi click.

"La pandemia ha accelerato i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione – spiega il presidente di Atc, Emilio Bolla – e, nel contempo, ha visto familiarizzare molti più cittadini con il digitale, pensate alla didattica a distanza o alle prenotazioni dei vaccini. Avviamo così questo portale, progettato per le esigenze dei nostri utenti e per essere per loro di semplice e immediata consultazione, con l’obiettivo di aumentare sempre di più i servizi offerti. Non vogliamo sostituire il contatto umano, allo sportello o nei quartieri, che ritengo prezioso, ma fare un passo verso il futuro e permettere a chi lo vorrà di rivolgersi a noi comodamente da casa e senza attese".

Conclude il presidente di Casa Atc Servizi, Maurizio Pedrini: "Questo portale è il risultato di un anno di lavoro e rappresenta una vera e propria rivoluzione nei rapporti fra Atc e gli inquilini. L’obiettivo è offrire un servizio ancora migliore in termini di trasparenza e di efficienza e semplificare la vita alle persone, che da oggi hanno uno strumento in più a disposizione. L’invito è naturalmente ad utilizzarlo da subito: il riscontro degli utenti ci permetterà di perfezionarlo ancora, mettendo a punto un modello che potrà essere utilizzato anche ad altre Agenzie per la casa nel resto d’Italia. Questa amministrazione ha idee nuove e capacità, che dimostra con azioni concrete che segnano svolte importanti".