Tavoli, sedie e bucato steso davanti al cimitero Parco: il parcheggio è invaso dai rom

Il parcheggio del Cimitero Parco è invaso dai rom. Chi va a trovare un genitore o parente defunto nel camposanto di Mirafiori, come denuncia un’interpellanza presentata dal consigliere di Torino Bellissima Pino Iannò, diventa “spesso ostaggio di sedicenti venditori abusivi”.

Tavoli, sedie e bucato steso davanti al cimitero

L’area di sosta è invasa da camper e roulotte “appartenenti a famiglie di sinti siciliani”, che hanno occupato gli stalli “con bucato steso tra i fili agganciati ai pali e agli alberi, tavoli, sedie e molti altri oggetti di uso quotidiano” “I bagni del cimitero, così – prosegue Iannò - come le fontanelle presenti, sono utilizzate dai “campeggiatori abusivi”.

324 multe da inizio 2021

Una situazione nota alla Polizia Municipale, che effettua costanti sopralluoghi al Cimitero Parco. “Da inizio 2021 – come ha spiegato l’assessore ai cimiteri Chiara Foglietta, leggendo una nota dei Civich – sono stati effettuati 273 controlli da parte delle pattuglie”. Interventi però che non hanno risolto la situazione. Le carovane di sinti siciliani si sono allontanati infatti solo temporaneamente, per “poi ritornare sul sito in momenti successivi”. Durante gli accertamenti i vigili hanno elevato 324 multe per violazioni al Codice della Strada, “prevalentemente per sosta con un rimorchio staccato dal veicolo trainante”.