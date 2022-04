"Alla ricerca di Kaidara": nuovo appuntamento della rassegna Storie di altri mondi

"Storie di altri mondi" è la rassegna di spettacoli de Il Mutamento che apre il nuovo progetto triennale "Before and after science - Immaginando il futuro" dedicato alla ripresa e al superamento delle difficoltà e delle necessità generate dalla pandemia; individuando quale priorità la necessità di tornare a incontrarsi, di tornare a fare e condividere cultura, creare eventi, realizzare momenti di scambio e di confronto, momenti di socialità e spettacolo dal vivo.

L’iniziativa propone spettacoli, anteprime, estratti, work in progress in diversi spazi cittadini e, nella sezione autunnale anche in altre sedi regionali.

Giovedì 14 aprile sarà presso l’Associazione Ricerche Visive sul palco “Alla ricerca di Kaidara” una produzione de Il Mutamento.