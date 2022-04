Settimo Torinese, "successo in trasferta" per la Confraternita dei persi pien, ospite d'onore a Fara Novarese

Appuntamento goloso (e in trasferta) per una delle rappresentanze delle tradizioni più amate di Settimo Torinese. La Confraternita dei persi pien, emanazione del Centro di Studi Settimesi, domenica scorsa ha infatti partecipato al 20esimo convivio della Confraternita del gorgonzola che si è svolto a Fara Novarese.



La Confraternita dei persi pien è iscritta alla FICE (federazione italiana circoli enogastronomici) che conta oltre 100 adesioni da tutta Italia. Al convivio del gorgonzola erano presenti oltre 30 sodalizi.



"La confraternita dei persi pien, rappresentata dalla segretaria Paola Richetta - racconta il presidente, Franco Ferraresi - ha destato molto interesse intorno a sé, anche grazie a un momento ufficiale di presentazione. In occasione della prossima festa patronale di Settimo Torinese, fissata per inizio settembre, la Confraternita dei persi pien organizzerà il suo convivio aperto agli iscritti alla FICE per proporre e far conoscere la prelibata pesca ripiena, dolce della tradizione settimese e piemontese".