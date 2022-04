Torna in presenza la Sagra del Fritto Misto a Torre San Giorgio dal 22 al 25 aprile con uno sfavillante programma

È un anniversario importante per Torre San Giorgio: dal 22 al 25 aprile si terrà la XVIII Edizione della Sagra del Fritto Misto. Per coniare uno slogan, che ben sottolinea la costante evoluzione che ha interessato la kermesse in questi anni, sarà l’edizione “della maturità”. Il Fritto diventa “maggiorenne”.

Ma è anche l’anno in cui si celebrano i 50 dalla nascita del primo Comitato festeggiamenti, che è sempre stato il “braccio operativo” del Comune nell’organizzazione di manifestazioni capaci di portare nel piccolo centro della pianura saluzzese succulenti proposte enogastronomiche e spettacoli con ospiti di altissimo livello.

Non si smentirà neppure questa edizione 2022, la prima dopo due anni di “delivery”. Per far proseguire la tradizione, infatti, il Comune e i volontari negli ultimi tempi hanno continuato a sventolare alta la bandiera del piatto tipico celebrato a Torre. Ma, viste le restrizioni imposte dalla pandemia, il fritto misto, in occasione della Sagra e del tradizionale Pranzo di Natale degli anziani, è stato distribuito porta a porta o con drive-in.

Ora che si torna in presenza… inutile dire che le aspettative sono alte.

VENERDI’ CENA INAUGURALE E COVER JOVANOTTI

L’evento che ha saputo affermare la vocazione gastronomica di Torre San Giorgio si apre venerdì 22 aprile con la Cena inaugurale della Sagra e il concerto dei JovaNotte, band tributo a Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Prima e dopo il concerto, dj set del torresangiorgese Lorenzo Musso.

SABATO AMARCORD ARTICOLO 31 NELLA SERATA GIOVANI

Ma l’evento musicale più atteso sarà sabato 23 aprile: il festival giovanile è da 5 anni “IninTorrettamente” e porta ogni anno sulla scena artisti di fama nazionale, grazie al coordinamento artistico di Andrea Caponnetto. Dopo due anni di pausa, però quest’anno l’atteso show sarà declinato anche un po’ al passato. Sul palco saliranno, infatti, Dj Jad e Vlady e con questi si rivivrà l’imperdibile amarcord di uno dei gruppi più amati della musica italiana: gli Articolo 31.

Dopo la reunion con J Ax, infatti, Dj Jad e Vlady (che di Ax è produttore) proporranno un vibrante spettacolo che, partendo dall’ultima hit (realizzata proprio in un featuring con J Ax) “Troppo sbattimento” farà riascoltare al pubblico tutti gli indimenticabili successi di una carriera trentennale. Eh sì, perché il primo singolo del duo milanese, “Nato per rappare”, uscì proprio nel 1992.

Avere Dj Jad e Vlady a Torre San Giorgio sarà un po’ come tenere a battesimo, in anteprima assoluta, questa terza fase della storia degli Articolo 31. Riascoltando, ballando e cantando a squarciagola successi che hanno accompagnato almeno tre generazioni. L’evento sarà anche il “lancio” della stagione estiva del circuito Movin’On e vedrà in consolle, prima degli ospiti, il dj torresangiorgese Lorenzo Musso, che aprirà la serata con una sequenza dedicata a famiglie e bambini, mentre la chiusura sarà affidata al dj Don Calo.

DOMENICA LA CENA ANIMATA

Domenica 24, due storici protagonisti della nightlife cuneese, Alberto e Giampiero, in arte Munch e Tuse, ripropongo a Torre San Giorgio lo spettacolo musicale che si è accompagnato negli ultimi mesi al fortunato format di gusto e musica “Bacia me stupida”, dinner show che si è ritagliato uno spazio importante e in Langa e nelle location più prestigiose della zona. Sarà intrattenimento da tavola, occasione per cantare e ballare con gli amici tra le portate, prima di far decollare la notte disco più chic della Granda.

LUNEDI’ FITWALKING E FIERA

Ricchissima, come sempre, la giornata del 25 aprile, che cade di lunedì. In mattinata, torna l’appuntamento con il Fitwalking, organizzato da Giancarlo Saglia, mentre per tutta la giornata si potranno ammirare auto e modo d’epoca, grazie al coordinamento di Andrea Ballari. Per le vie del centro si snoderà la tradizionale fiera e in piazza Cravero saranno allestite le giostre.

NOVITA’, IL POMERIGGIO BIMBI: SI PRESENTA IL GIOCO “LA TOR”, TRA MUSICA, ANIMAZIONE E LOTTERIA

Sempre lunedì, il PalaTorre sarà il “quartier generale” del pranzo e, con le aree verdi limitrofe, teatro anche di altri due attesi momenti, che chiuderanno il programma dei festeggiamenti 2022: la presentazione del gioco “La Tor” (ispirato al Monopoly ma con riferimenti territoriali e aziendali di Torre - vedi focus) e la lotteria organizzata dall’asilo. In quel contesto, a partire dalle 15, animazione, musica, giochi e intrattenimenti per famiglie a cura dello Zenzero Team e una golosa merenda per i bimbi, offerta dagli organizzatori.

INFORMAZIONI

Sabato sera a base di street-food, con fritto al cartoccio, hamburger, salsiccia e patatine.

Costi fritto self (cena di sabato e domenica e pranzo di lunedì): antipasti: € 3,00, primo: € 5,50, fritto Dolce € 12, fritto salato € 13, fritto di Pesce € 14 al piatto, Formaggio - dolce € 3.

Info: Livio: 0172.96003 - Gian: 335.5285660 - Panetteria Ballari: 0172.96070.

FOCUS

II gioco da tavola “La Tor” – Monopoly “in salsa” torresangiorgese Sarà presentato in anteprima lunedì 25 aprile nel pomeriggio al PalaTorre il gioco da tavola “La Tor”, nato dalla creatività di Paolo Sereno e Augusto Monge. Grazie alla collaborazione di una sessantina di aziende del paese e del Comune, sono riusciti a dare vita ad un progetto inedito: una sorta di Monopoly in salsa torresangiorgese, con le vie, le attività e gli aspetti di storia, costume e devozione tipici del paese.

Le scatole del gioco saranno in vendita per tutta la durata delle Sagra, ma alla presentazione di lunedì si entrerà un po’ più nel dettaglio, proiettando su un monitor elementi in anteprima e raccontando, attraverso la viva voce dei creatori, i segreti del gioco.

Spiegano Monge e Sereno: «Sei aziende principali sono sul tabellone: Idrocentro, Bertolotto, Fercovit e Clen, Albertengo e Monge. Queste ultime due, essendo storiche imprese del paese sostituiscono quelle che nel Monopoly sono la società dell’acqua e dell’energia elettrica. Abbiamo voluto seguire l’evoluzione temporale e urbanistica dell’imprenditoria nel nostro paese. Le altre più di 50 aziende trovano invece posto nelle carte con cui si sviluppa il gioco. Per rendere il tutto un po’ più avvincente, sono previste anche due scorciatoie, una che dallo Sciusal porta a Scarnafigi e l’altra, immaginandola già realizzata, la ciclabile che ci porta dritti a Torino (la scorciatoia collega via Cardè con via Spinasseri, arterie collegate dal vecchio sedime ferroviario). Inoltre, per ingolosire anche gli appassionati di giochi di strategia, abbiamo inserito le carte di San Giorgio, il Drago e il Cavallo, che posso stravolgere d’emblée il corso della partita».

Durante la presentazione di lunedì pomeriggio, che sarà aperta da un momento di gioco e divertimento per bambini e famiglie a cura dello Zenzero Team, Monge e Sereno illustreranno il regolamento, i vari componenti del gioco e, come anticipato, racconteranno curiosità e aneddoti sulla sua creazione.

Sarà anche l’occasione per ringraziare gli sponsor e far loro dono una scatola omaggio, per rinnovare la promozione del paese anche sulle tavole delle famiglie e delle aziende che hanno creduto nel progetto.

JovaNotte

Ecco la presentazione dello spettacolo che aprirà la Sagra 2022. «Era tanto tempo che desideravamo fare uno spettacolo come questo. Tutte le più belle canzoni di Lorenzo, dai suoi esordi fino ad oggi, in uno show frizzante, colorato, pieno di ritmo ed energia. Da “Vai Così” a “Ora” fino a “Lorenzo 2015 CC.” passando dagli album che lo hanno reso più famoso, i successi si susseguono senza interruzione così come il look del nostro cantante che si trasforma adattandosi alle varie fasi che Jovanotti ha attraversato da un disco al successivo nel corso degli anni. JovaNotte è la notte dedicata a Lorenzo ed alle sue canzoni. Una notte piena di ricordi ed emozioni».

Jad e Vlady, la terza vita degli Articolo 31

Il primo singolo del duo milanese, “Nato per rappare”, uscì nel 1992. Da allora non si contano le hit che sono finite in vetta alle classifiche musicali nazionali, dal “Funkytarro” (che li fece conoscere al grande pubblico), a “Tranqi Funky” (una vera e propria svolta di genere nel panorama nazionale) a “Domani smetto”, passando per successi quali “La mia ragazza mena”, “Italiano medio”, “Gente che spera”, “Ohi Maria”, “Spirale ovale”, “Nato sbagliato”.

J-Ax e Dj Jad, rispettivamente rapper e disc jockey, si conobbero nel 1990 a Milano, ad una festa hip hop. Nello stesso anno decisero di formare un gruppo musicale e di chiamarlo "Articolo 31" in riferimento alla famigerata “Section 31” del Broadcasting Authority Act, una legge emanata dal parlamento irlandese nel 1976 in seguito ai disordini in Irlanda del Nord, che costituiva una seria minaccia alla libertà di espressione in quel paese. Nell'introduzione al primo album del gruppo, si afferma che il nome farebbe riferimento all'articolo della Costituzione irlandese sulla libertà di espressione, ma si tratta di una svista poiché l'articolo 31 di quella Costituzione parla di altri argomenti.

Il nome però era già “lanciato” e si era conquistato un posto di rilievo nella storia della musica italiana degli ultimi 30 anni. Nel 2006 iniziò la loro carriera come solisti, dove ciascuno sviluppò sensibilità differenti; Jad più legato al mondo hip hop, Ax apertosi al mondo del pop fino a diventare, con Fedez e Rovazzi, per anni idolo dei ragazzini. Tutto questo fino al 2018, quando al Fabrique di Milano con 10 concerti sold-out avvenne la reunion. La collaborazione artistica con il brano presentato nel mese di marzo sembra poter aprire le porte ad una nuova fase del fortunato sodalizio musicale.

PROGRAMMA E INFORMAZIONI| PalaTorre, Piazza Cravero Torre San Giorgio