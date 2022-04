Vladimir Luxuria apre il suo terzo Lovers Film Festival: “Una splendida avventura che sogno di continuare" [VIDEO]

Sotto la direzione di Vladimir Luxuria parte la 37esima edizione del Lovers Film Festival. La kermesse cinematografica più antica d’Europa, dedicata ai temi dei diritti civili e della comunità LGBTQ+, si svolgerà al Cinema Massimo dal 26 aprile al 1° maggio.

“Questa è la terza e forse ultima edizione che dirigo, quest’estate scadrà il mio mandato, ma devo dire che spero di portare avanti la collaborazione. Questi tre anni sono stati molto belli e ho lavorato davvero bene” ha esordito durante la presentazione della rassegna.

“C’è la piena volontà di proseguire per arrivare alla 40^ edizione con la stessa squadra e ovviamente siamo orientati ad andare avanti con la direzione di Vladimir Luxuria” ha rassicurato il direttore del Museo del Cinema, Domenico De Gaetano.

“Ci auguriamo che questo sia l’anno della riapertura a una favolosa normalità” e sulla questione ucraina, che sarà trattata anche all’interno della kermesse aggiunge: “Nessuno di noi aveva bisogno di questa guerra. Vladimir Putin è un omofono pericoloso, ci auguriamo che la cultura aiuti ad aprire le menti”.

Per celebrare la pace e dare voce al popolo ucraino durante la kermesse sarà ospite anche una trans ucraina Zi Faàmelu, costretta a fuggire e a rifugiarsi in Germania.

54 film in programma per i sei giorni di festival

Tre le sezioni principali del festival “Special Envoy Rainbow Award – Ottavio Mai for Best Feature”, concorso internazionale lungometraggi; “Special Envoy Rainbow Award for Best Documentary”, concorso internazionale documentari; “Special Envoy Rainbow Award for Best Short Film” concorso internazionale cortometraggi. Le giurie presiedute e coordinate da Franco Grillini, Enzo Cucco e Vanni Piccolo.

54 i film tra lungometraggi, documentari e cortometraggi provenienti da tutto il mondo di cui: 29 anteprime nazionali, 4 anteprime europee, 4 anteprime internazionali e 1 mondiale. Il tutto in sei giorni di festival.

Ad aprire la rassegna martedì 26 aprile sarà la madrina dell’evento, Barbara Bouchet, che dialogherà al Museo del Cinema insieme a Vladimir Luxuria. A seguire la proiezione al Cinema Massimo di “In from the Side” di Matt Carter. A chiudere il festival sarà invece il film “El fantasma de la sauna” di Luis Navarrete. Ad accompagnare la serata di finissage, anche l’attrice Sabrina Guzzanti.

Gli ospiti

Oltre all’icona del cinema Barbara Bouchet, madrina dell’edizione 2022, saranno ospiti le Karma B., che accompagneranno con vivaci incursioni durante tutti i giorni del Lovers. L’atteso ospite musicale venerdì 29 alle ore 20.30 nella Sala Cabiria, il cantautore Michele Bravi. E poi ancora il giovane influencer di OnlyFans, Denis Dosio, il calciatore Antonio Cabrini, ma anche Mattia Di Renzo (aka Elektra Bionic), vincitrice di Drag Race Italia.

Le tematiche

Quattro filoni narrativi. Forever Young: il percorso dedicato ai coming of age che identifica le pellicole che trattano la crescita, la scoperta di sé e gli interrogativi. Get Queer, dedicato al solco delle costrizioni, dei binari e della norma e al coraggio di superarli. Be Fabulous percorso sulle icone di ieri e di oggi, e con un solo obiettivo: essere favolosə. Infine When Love Was Modern: i film sulle pioniere e i pionieri che hanno condotto le più importanti battaglie della comunità LGBTQI+.

Gli omaggi

Diversi gli omaggi alle star del grande cinema: da Judy Garland con la proiezione di “A star is born” e a Monica Vitti con il film “La ragazza con la pistola”. E poi un doppio tributo a Pier Paolo Pasolini, con il progetto artistico all’esterno della Mole Antonelliana firmato dal duo artistico Coniglio Viola e un omaggio durante il Lovers Film Festival, una sezione speciale di quattro sue pellicole.

Per info e programma: https://www.loversff.com/it/