Russa denuncia delle minacce: "Aggredita e costretta a dire 'Gloria all'Ucraina'". Il console: "Aspetto le indagini"

"Attendiamo l'esito delle indagini da parte dei carabinieri. Nel caso fosse vero esprimiamo viva condanna per l'episodio e solidarietà alla signora minacciata". Così il console onorario dell'Ucraina in Piemonte, Dario Arrigotti, ha commentato la vicenda della commerciante russa che ha raccontato che l'8 aprile scorso sarebbe stata aggredita e minacciata nel suo negozio, in via Cernaia a Torino, da due individui vestiti di nero. "O parli ucraino e ti crocifiggiamo", le avrebbero detto mentre le stringevano il collo. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Anche il “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione” ha condannato l'aggressione. “I due uomini sono entrati nel negozio facendo il saluto romano e urlandole di ripetere 'Slava Ukraini' ossia 'Gloria all'Ucraina!'. Davvero allucinante", il commento di Aleksandra Matikj, Presidentessa del Comitato.

"Condanniamo fermamente il gesto e speriamo che lo facciano anche le autorità giudiziarie italiane: qua non siamo in Ucraina, ma in Italia dove se metti le mani addosso ad una Donna vai in carcere…".