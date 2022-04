Nichelino si 'gemella' con Orosháza: a giugno viaggio-studio in Ungheria per ragazzi tra 13 e 17 anni

Nichelino si 'gemella' con Orosháza: viaggio-studio in Ungheria per ragazzi tra 13 e 17 anni

Arriva la bella stagione, si avvicina la fine dell'anno scolastico e dopo i due anni di restrizioni e limitazioni imposte dalla pandemia, tornano anche i viaggi e gli scambi di studenti con il patrocinio di Erasmus.

Nato dalla collaborazione tra Informagiovani della Città di Nichelino e l’Associazione EUfemia, alla quale è affidata la gestione dello Sportello Erasmus+, il progetto di scambio internazionale prevede una settimana di permanenza all’estero per condividere idee e proposte in un’ottica di dialogo, cooperazione e valorizzazione delle differenze sociali e culturali.

Nichelino si 'gemella' con Orosháza

Lo scambio che propone iniziative educative non formali, come dibattiti, attività all’aperto, simulazioni e tanti workshop e laboratori, ha come metà la città di Orosháza (Ungheria) ed è rivolto ai giovani nichelinesi di età compresa tra i 13 e i 17 anni, ai quali si aggiunge un accompagnatore. I posti a disposizione sono 4 ed è possibile iscriversi entro il 30 aprile 2022 attraverso il link https://tinyurl.com/ztmy5wj8 .

Tolardo: "L'importanza di tornare a viaggiare"

"Tornare a viaggiare – spiegano il Sindaco Giampiero Tolardo e l’Assessore alle Politiche Giovanili Fiodor Verzola – significa riappropriarsi della normalità, della quotidianità. Per i nostri ragazzi significa anche ritrovare la libertà non solo di spostarsi ma di confrontarsi e di dialogare insieme. Questo progetto offre una grande opportunità di crescita formativa e personale e, attraverso l’incontro con realtà culturali e sociali diverse, permette di ampliare il bagaglio di conoscenze e competenze individuali. Tasselli importanti che permettono ai giovani di diventare attivi e consapevoli cittadini di oggi e di domani".

Incontro informativo il prossimo 19 aprile

La quota di partecipazione di 100,00 euro è inclusiva di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione e tessera associativa per tutta la durata della permanenza, ovvero dal 24 giugno al 1° luglio 2022.

Presso la sede di Informagiovani (Via Galimberti, 3) è fissato un incontro informativo il 19 aprile 2022 alle ore 17.

Per ulteriori informazioni e dettagli: Informagiovani Nichelino

Via Galimberti, 3 tel. 0116819433 www.informagiovaninichelino.it