Non autosufficienza psichiatrica, Canalis (Pd): "Dall'assessore Marrone parole al vento"

"L’Annuncite colpisce ancora. Il neo assessore alle politiche sociali Maurizio Marrone aveva ammesso il taglio di 5 milioni di euro (10 milioni dall’inizio del mandato) sulle cure domiciliari per persone non autosufficienti e sulla psichiatria territoriale, sostenendo che fosse compensato dalla deliberazione 2021 sulla “psichiatria” e dal nuovo FSE-Fondo Sociale Europeo. Purtroppo nella seduta pomeridiana del 13 aprile il suo collega Andrea Tronzano non ha saputo fornire conferme, essendo la predisposizione dell’FSE ancora in alto mare", attacca Monica Canalis, vice Segretaria Pd Piemonte.

"Insomma, ancora una volta la Giunta regionale pronuncia parole al vento, millantando fondi aleatori (la nuova programmazione 2021-27 dell’FSE non è ancora stata approvata) e tardivi (questi fondi potrebbero eventualmente arrivare solo a fine anno). Senza contare che un taglio su fondi regionali in vista di maggiori fondi europei è segno di un forte disimpegno e deresponsabilizzazione da parte della Regione, che diminuirebbe sensibilmente i propri fondi rispetto al passato", prosegue Canalis.

"Marrone ha anche dato prova di uno spiccato cinismo dichiarando che la riduzione dello stanziamento non comporterà l’interruzione del servizio, sottintendendo che verrà garantito il servizio in essere, ma gli assegni di cura delle persone decedute non verranno sostituiti, alla faccia degli 11.121 piemontesi in lista d’attesa per un progetto domiciliare. Si tratta di persone bloccate in un letto, impossibilitate a mangiare o a lavarsi da sole, bisognose di assistenza h 24, che la Giunta Cirio lascerà sole".

"Ci batteremo in Consiglio Regionale e anche fuori dal Consiglio, con l'aiuto delle associazioni, delle famiglie e dei sindacati, per ripristinare almeno la spesa storica di 55 milioni di euro e non veder compromesso un servizio essenziale", conclude Monica Canalis.