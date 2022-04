Salvai: "Per giocare la A1 di volley femminile a Pinerolo non ci sono le condizioni"

Doveva essere la commissione in cui i tre consiglieri delegati presentavano le soluzioni per riportare l'Eurospin Ford Sara a Pinerolo, dopo la promozione in A1. Ma è stata la commissione in cui il sindaco Luca Salvai ha preso la scena spingendo la squadra a Villafranca Piemonte.

Giorgio Pittau, Matteo Giorgis e Giuseppe Manganiello hanno presentato come più veloce e percorribile la strada di utilizzare il Palaghiaccio per le gare casalinghe.

Mentre il consigliere leghista Fioravanti Mongiello ha proposto una struttura temporanea.

Ma il sindaco Luca Salvai ha chiuso le porte alla prossima stagione a Pinerolo: "Non ci sono le condizioni perché si arrivi a poter disputare il prossimo campionato in città. I tempi non ci sono. Dobbiamo capire se vogliamo aiutare la società con un contributo per giocare a Villafranca e poi decidere qual è la soluzione migliore per riportare la squadra da noi, programmando un intervento senza correre".