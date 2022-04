Il 21 maggio all'Istituto Alfieri Carrù una raccolta fondi pro Ucraina

Prima la pandemia, adesso la guerra, in mezzo le difficoltà economiche prodotte dal Covid e adesso quelle conseguenti al conflitto in Ucraina. Stiamo vivendo tempi difficili, ma per alcuni lo sono più che per altri. Pr questo IWCT, organizzazione no profit esistente dal 1960, cerca di aiutare chi ha più bisogno.

Sabato 21 maggio è in programma il tradizionale evento benefico di raccolta fondi primaverile: un mercatino vintage e una sfilata di abiti donati e indossati dalle signore del Club. "Sarà una giornata dedicata alla solidarietà. Ci sarà un piccolo biglietto d’entrata: 12 euro per i non membri del Club e per amici e parenti sempre ben accolti e 10 euro per le iscritte, che consentiranno di servirsi al Buffet, offerto anch’esso da volontarie", ha spiegato IWCT. "Però, affinché abbia successo, abbiamo bisogno di aiuto".

Abbiamo bisogno di Donazioni Vestiti e Accessori per la Primavera/Estate, che dovranno essere puliti e in buone condizioni. "Quanto ricevuto sarà fatto sfilare e/o messo in vendita: Abiti, Borse, Bijoux, Cappelli, Cinture, Occhiali da sole, Scarpe, Sciarpe. Basterà decidere e inviarci le foto e i capi prescelti entro il 29 di Aprile. Il ricavato sarà destinato a sostegno dell’attuale crisi dei Rifugiati provenienti dall'Ucraina". Vi aspettiamo Per le donazioni, contattare e inviare le foto a Manuela: manu.cassara@gmail.com

L'appuntamento è dalle ore 10 alle 17 di sabato 21 Maggio con il Fund Raising Charity Event organizzato da Iwct a Torino presso l'Istituto Alfieri Carrù di via Accademia Albertina 14.