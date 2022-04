I migliori rum al mondo arrivano da Cuba? Non sempre!

I migliori rum al mondo non hanno sempre la provenienza cubana. Chi esplora siti di settore come shop.rivoldrink.it si rende subito conto che il mondo dei rum è immenso! I veri intenditori non si fanno prendere dal panico, andando dritti all’universo cubano.

Anche se Cuba è sinonimo di qualità e gusto unico dei migliori rum, il rum è ormai pieno di produzioni di alto livello, anche italiane o non per forza cubane. Ecco quali sono i rum da scegliere al volo per impreziosire la collezione o per offrire un distillato da veri intenditori anche fuori dai confini di Cuba!

Quali sono le migliori marche di rum?

Quali sono i migliori rum su cui si può contare? Ecco una top 5 da non sottovalutare, con rum non cubani!

Brugal

Classe 1888, il Rum Brugal Gran Riserva è tra i migliori rum in circolazione. Prodotto nella Repubblica Dominicana, offre un sapore intenso e forte, dovuto anche alla temperatura. Infatti, viene servito a una temperatura di 26 gradi. È un rum a cui non serve il ghiaccio! Il segreto è nell’invecchiamento.

Servono 14 anni per realizzare un ottimo Brugal. In più, dopo i primi 8 anni, si passa dalle botti in legno rovere americano a quelle di sherry. Così si ottiene un sapore secco e leggermente fruttato.

Appleton Estate

L’Appleton Estate ha secoli di Storia. Infatti, risale al 1655, anno in cui il Regno Unito conquistò la Giamaica, da cui proviene uno dei migliori rum in circolazione anche oggi. L’Appleton Estate fu apprezzato solo dal 1749, ma da allora il suo gradimento non è mai venuto meno.

Il rum ha un colore rosso elegante, dovuto alla particolare lavorazione. Infatti, dopo la fermentazione, il distillato viene trasportato in particolari botti di legno, che ne esaltano il gusto. Gli intenditori ne riconoscono note di melassa e biscotto. Anche la bottiglia fa la sua bella figura in una collezione dedicata o per regalare questo rum unico.

Don Papa

Questo rum è prodotto nelle Filippine. Si chiama così in onore del Papa che aiutò i filippini nel rendersi completamente indipendenti. Il segreto del Don Papa è una particolare canna da zucchero che viene coltivata alle pendici del monte Kanlaon.

Prima di completare la miscelazione, questo rum tra i migliori viene invecchiato in botti di quercia. Al gusto si riconoscono vaniglia, miele e frutta.

Diplomatico

Il Diplomatico è un rum prodotto in Venezuela. L’attività che lo produce è la terza più importante del mondo e offre cinquanta diverse varietà di rum. La fermentazione avviene usando diversi tipi diversi di canna da zucchero. Un ulteriore 20% è costituito dalla melassa. Infine, il tutto viene messo a fermentare per 48 ore.

Il Diplomatico migliore ha almeno 12 anni di invecchiamento alle spalle. Il rum si beve con acqua e ghiaccio, visto che la temperatura è di 40 gradi. Il gusto non è dolce, ma leggermente fruttato.

Avola

La top 5 dei migliori rum fuori da Cuba si conclude con un rum tutto italiano e siciliano. Noto anche come il rum del Gattopardo, si basa sulla cannamela, una particolare canna da zucchero che si trova in Sicilia. le prime testimonianze di questo rum risalgono al 1693.

Infatti, in quel periodo ci fu un terremoto e le cartine dell’epoca riportano la canna da zucchero usata per questo rum. Questo distillato è agricolo e la fermentazione avviene a bagnomaria. Per una collezione riservata, oppure per sentire il sapore delicato, floreale e fruttato, è la soluzione perfetta. L’Avola Rum è tra le bottiglie con produzione limitata.

Quanto costa un buon rum?

Se la confezione mostra un prezzo inferiore a 2,99 euro al litro, allora non si tratta di uno dei migliori rum in circolazione. Infatti, per poter offrire almeno un buon rum, il prezzo al litro della bottiglia dovrebbe essere minimo di 5-10 euro. Questo costo di base garantisce un rum che resta perfetto nel tempo e una bottiglia riconoscibile per un regalo.

Chi mi consiglia un buon rum?

Gli eventi di settore non sono gli unici luoghi dove trovare consigli per un buon rum. In più, anche l'Italia offre perle inestimabili e di nicchia per gin e rum.