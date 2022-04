Alassio: cresce l’interesse per il Festival della Cucina con i Fiori. In programma anche il gemellaggio con “Un Fiore nel piatto” della Val Camonica

Fervono i preparativi per l’attesissima terza edizione del “Festival della Cucina con i Fiori” promossa da Marina di Alassio e Gesco e che si svolgerà dall’8 all’11 aprile nella splendida cornice della città di Alassio. Una quattro giorni ricca di degustazioni, show cooking, educational e incontri con chef, aziende, giornalisti, operatori del settore. Un vero e proprio festival nazionale, che richiamerà ad Alassio anche esperienze di altre regioni e paesi. Tutta la città sarà coinvolta nella manifestazione ed un ruolo di grande protagonista sarà svolto dall’Istituto alberghiero alassino “Giancardi Galilei Aicardi”, che non solo ospiterà alcune iniziative, ma sarà di supporto all’intera manifestazione.

Fra le novità dell’ultimo minuto inserite in programma è stato previsto anche un gemellaggio con il concorso “Un Fiore nel piatto” della Val Camonica promosso dall'amministrazione città di Darfo Boario Terme . La presidente di PromAzioni360, Loretta Tabarini, ideatrice del concorso giunto alla settima edizione sarà presente sabato ad Alassio insieme ai rappresentanti dell’istituto alberghiero Olivelli Putelli di Boario terme Ivan Dossi - Chef insegnante di Cucina e Pasticceria ed il Dirigente Scolastico Floridia Antonino. Insieme a loro sarà presente anche lo chef Attilio Bernacchini - Chef del Ristorante Aglio e Oglio della Valle Camonica (BS), uno dei vincitori dell’ultima edizione del concorso e che presenterà il piatto premiato nel corso di uno show cooking in piazza Airaldi e Durante nel pomeriggio di sabato.

Come annunciato dal sindaco Alassio, Marco Melgrati, la città si candida ad ospitare una vera e proprie “Accademia degli chef della cucina con i fiori”, non solo in primavera, ma in tutte le stagioni e aperta a chef italiani e stranieri. Un evento che farà parte della nuova offerta turistica della Città nell'ambito delle altre proposte allo studio sotto il claim “Alassio Wellbeing Experience”". E l’Istituto “Giancardi Galilei Aicardi” di Alassio diventa un punto di riferimento nazionale per tutti gli altri istituti professionali che sono interessati ad approfondire le tematiche della cucina con i fiori eduli.

Angelo Galtieri e Fabio Macheda

"La nuova proposta gastronomica di Alassio - spiegano gli Assessori al Turismo e alle Società Partecipate, Angelo Galtieri, e al Commercio e alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda - ricca di inventiva e gusto, favorita dal clima particolarmente mite del territorio che protegge la coltivazione di gustose erbe aromatiche e deliziosi fiori commestibili, accoglierà numerosi visitatori e turisti e valorizzerà l’aspetto gastronomico dei fiori che verranno intrecciati con gli altri prodotti tipici del territorio, nel settore agro-alimentare, quali l’olio e le olive, i vini locali e le diverse De. Co. firmate Alassio Experience".

La settima edizione del concorso “Un Fiore nel piatto” della Val Camonica sarà presentata nel pomeriggio di sabato in biblioteca nell’ambito dell’incontro promosso dal Crea di Sanremo, diretto dalla dott.sa Barbara Ruffoni che ha curato il progetto interreg Antea, per la coltivazione dei fiori ad uso alimentare.

“Il nostro concorso – spiega Loretta Tabarini - impegna gli Chef dei ristoranti delle provincie di Brescia e Bergamo nella ricerca e creazione di piatti a base di fiori eduli ed erbe spontanee del territorio abbinati a vini bresciani; anche quest’anno come nel 2019, avrà nel ruolo di Presidente di Giuria lo Chef stellato Philippe Leveillé del ristorante Miramonti L’Altro di Concesio. Le prelibatezze che sono nate dal Concorso negli anni precedenti, hanno dimostrato come con questi semplici «regali della natura», miscelati ad ingredienti poveri e genuini o abbinati a materie prime sofisticate e ricercate, si possano formulare e proporre ricette non solo gustose, ma sane e intelligenti: veri capolavori di arte culinaria. Molti piatti proposti nei vari anni del Concorso sono infatti entrati a far parte con pieno merito nei menu di ristoranti d’autore.

Ricordiamo che partner scientifici del Festival di Alassio sono: CREA (Centro di Ricerca per l'Orticoltura e il Florovivaismo); CERSAA (Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola); CREAM (Centro Ricerca francese partner del progetto Interreg ANTEA e ANTES).

Programma

Venerdì 8 aprile

Presso l’Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi” - Via Francesco Petrarca, 7.

ore 9.00 I fiori nel piatto: incontro, show cooking con gli chef Federico Scardina dell’Hostaria del Viale di Albenga e Cinzia Chiappori dell’Osteria del Tempo Stretto di Albenga e Rosa D’Agostino del Ristorante Da Gin di Castelbianco.

dalle ore 11.30 alle ore 12.30 I fiori eduli in cucina: aspetti nutrizionali dei fiori commestibili a cura di Crea Sanremo con la Dott.ssa. Laura Pistelli dell’Università di Pisa. A seguire presentazione del libro “I fiori dalla terra al piatto” che illustra i risultati dei progetti ALCOTRA a cura della Dott.ssa Sophie Descamps di CREAM – Nizza.

Sabato 9 aprile

L’intera giornata sarà seguita dal TG ITINERANTE, rubrica di approfondimento turistico/culturale a cura dei TGR LIGURIA.

Presso la Marina di Alassio – Porto Luca Ferrari, 4.

Mattina

ore 10.00 Dai sentieri al mare alla scoperta delle erbe e dei fiori eduli

Passeggiata in compagnia della cuoca selvatica, Eleonora Matarrese e la Guida dei sentieri Tata Mugnosso.

Punto di ritrovo dell’escursione la Torre Adelasia di Vegliasco in strada Vicinale di Moglio. Il percorso si svilupperà sopra la costa e il Monte Bignone passando per Solva fino a raggiungere La Marina di Alassio.

ore 11.30 Fiori e erbe in cambusa Incontro con il giornalista enogastronomo

Roberto Pisani, autore del libro “Cucinare in barca” presso la Marina di Alassio. A seguire degustazione di vini del territorio promossi da Vite in Riviera, presentati dalla FISAR, Federazione Italiana Sommelier Albergatori. Presentazione di un cocktail con I fiori realizzato dall’Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi”

Pomeriggio

Presso l’Auditorium “Roberto Baldassarre” della Biblioteca Civica - Piazza Airaldi e Durante, 7

ore 15.30 La coltivazione dei fiori eduli, trasformazione e conservazione a cura drl Dott. Andrea Copetta, ricercatore Crea Sanremo. L’essicazione dei fiori commestibili per la conservazione a cura della Dott.ssa Elena Cerutti di Terre dei Savoia. I nuovi progetti di trasformazione dei fiori eduli a cura di Marco Ravera di RZERO– Albenga -7°edizione ”Un fiore nel piatto” concorso Gastronomico del comune di Darfo Boario Terme (BS) a cura di Loretta Tabarini - Presidente Promazioni360.

In piazza Airaldi e Durante:

ore 17.00 La cuoca selvatica, Eleonora Matarrese esperta forager ed etnobotanica.

ore 18.00 Show cooking della chef Paola Chiolini Balena Bianca Vallecrosia e Attilio Bernacchini Chef Ristorante Aglio e Oglio Rogno (Bergamo)

ore 18.30 “I fiori nel dessert” a cura di “Simo la pasticceria che sognavo” del pasticcere Simone Rupil di Alassio.

Sera

presso la Ex Chiesa Anglicana - Via Adua, 6.

Ore 20.30 Cena di Gala “Mangiare i fiori” organizzata da MoreNews info +39 3480954317 con storytelling di Patrizio Roversi e Claudio Porchia a cura della chef Paola Chiolini

Prenotazioni http://www.mangiareifiori.it/home/21-9-aprile-mangiare-i-fiori-alassio.html

Domenica 10 aprile

Presso l’Auditorium “Roberto Baldassarre” della Biblioteca Civica - Piazza Airaldi e Durante, 7.

Ore 10.30 Show cooking e degustazione con lo chef Gianfranco Calidonna di Roma, autore del libro “I fiori nel piatto” e della chef Roxana Rondan, Presidente Agape - Associazione di Gastronomia Peruviana.

11.30 Fiori commestibili, tra orto e cucina - conosciamo e assaggiamo i fiori a cura di Marco Nigro e Giovanna Mazzoni con i fiori di Hortives di Milano.

Lunedì 11 aprile

Presso l’Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi”

ore 10.30/12.30 Corso di Formazione sulla Cucina con i fiori riservato a chef, operatori del settore e amanti della cucina con i fiori a cura dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza e Crea Sanremo.

Docenti: Barbara Ruffoni, dirigente Crea Sanremo, Andrea Copetta, ricercatore Crea Sanremo e Claudio Porchia, giornalista.

Corso gratuito, su prenotazione, con rilascio dell’attestato di partecipazione. Per info e prenotazioni +39 3480954317 -segreteria@ristorantidellatavolozza.it

Conduttore del Festival: Patrizio Roversi, giornalista e conduttore televisivo.

Direzione artistica del Festival: Claudio Porchia, Presidente Associazione Ristoranti della Tavolozza.

Promosso da Marina di Alassio e Gesco

Media partner MoreNews Editore

Tutti gli incontri e i corsi saranno ad ingresso libero, ad esclusione della cena di gala con ingresso a pagamento fino ad esaurimento posti.

Consigliata la prenotazione per partecipare agli incontri e ai corsi tramite e-mail a segreteria@ristorantidellatavolozza.it

Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti.