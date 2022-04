Nichelino organizza un doppio incontro sul delicato tema del disagio giovanile

Il 31 marzo è terminato lo stato di emergenza, ma i due anni di restrizioni imposte dal Covid hanno lasciato segni profondi sulla (mancanza di) socialità dei giovani. Ed allora il Comune di Nichelino, che già aveva avviato il progetto “Ri-conoscere” i ragazzi dopo la pandemia, ha deciso di andare ancora oltre.

Incontri per affrontare il tema del disagio giovanile

Dalla raccolta dati del questionario “RiVediAMOci”, iniziativa voluta dal sindaco Giampiero Tolardo e dall'assessore Fiodor Verzola, è emersa la necessità di organizzare degli incontri rivolti ai giovani tra i 14 e i 29 anni della città, intorno a tematiche psicologiche e introspettive, e di approfondimento delle cause di disagio giovanile. In collaborazione con il Centro Libenter (associazione attiva nel campo dei disturbi alimentare), sono programmati due appuntamenti incentrati sulla prevenzione per riflettere sul valore di sé, sull’influenza esercitata dai condizionamenti sociali nella percezione di se stessi e sulla relazione tra corpo ed emozioni.

Appuntamento il 21 e 28 aprile all'Informagiovani

Il primo appuntamento, dal titolo “CHI SONO? QUAL È IL MIO VALORE? Quanto i condizionamenti sociali influiscono sulla percezione di noi stessi e degli altri” si terrà giovedì 21 aprile 2022, alle ore 17.30 presso la sede di Informagiovani.

Il secondo appuntamento, intitolato “CORPO ED EMOZIONI. Viaggio alla scoperta del loro legame per una maggiore consapevolezza”, fissato per giovedì 28 aprile 2022, alle ore 11, è riservato agli studenti dell’IIS Erasmo da Rotterdam, ed è inserito in una giornata scolastica interamente dedicata al benessere e alla salute.