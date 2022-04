Si sente male durante volo per la Croazia, innovativa apparecchiatura rivela una patologia cardiaca

“Voglio tranquillizzare tutti, ringraziare lo splendido equipaggio EasyJet e quanti mi hanno soccorso in volo facendo effettuare un atterraggio di emergenza. Oggi però un grande merito va ai cardiologi del Giovanni Bosco che, con un’apparecchiatura straordinaria e un particolare test, hanno scoperto una patologia cardiaca che può mettere a rischio la mia vita”, racconta Marcello Segre, Presidente dell’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus.

“Mentre tornavo in Italia dall’Egitto lo scorso 26 marzo ho perso conoscenza e respiro, il mio cuore ha rallentato e si è fermato. L’atterraggio di emergenza in pochissimi minuti in Croazia, i controlli al dipartimento di emergenza di Dubrovnik non davano alcuna evidenza. Rientrato a Torino mi sono affidato alle Cardiologie dell’ASL Città di Torino con le quali collaboriamo", ha proseguito Segre. "Al Giovanni Bosco sono stato sottoposto al Tilt test specifico per le sincopi e durante la prova è di nuovo insorta l’anomalia avvenuta in aereo e si è così potuto arrivare alla diagnosi che comporterà un intervento".

"Nei prossimi giorni mi sarà impiantato un dispositivo antibradicardia. Grazie a tutto questo potrò continuare con rinnovata passione e sensibilità ma con attenzione alla mission di salvare vite e donare defibrillatori”, ha concluso Segre.

“Fin dagli inizi del mio mandato - dichiara Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino – ho avuto come missione quella di dedicarmi all’Imaging e ad avere tutti i mezzi a supporto per farlo. Grandi professionisti erano già operativi e altri ne abbiamo arruolati ed abbiamo acquisito nuove tecnologie indispensabili al funzionamento. Tutto ciò a disposizione degli utenti H 24. Siamo orgogliosi che l’amico Segre abbia apprezzato il risultato di questo gruppo corale”.

“La sincope determina l’1-5% degli accessi in DEA e l’1-3% dei ricoveri ospedalieri – afferma il dott. Alberto De Salvia, responsabile della SS Elettrostimolazione dell’Ospedale San Giovanni Bosco - La mancanza di uno standard diagnostico determina la frequente ospedalizzazione e l’utilizzo di indagini costose e a bassa resa con impatto significativo sulla spesa sanitaria. La Sincope Unit (SU) è una struttura funzionale col compito di fornire un approccio standardizzato per diagnosi e gestione delle sincopi, con staff dedicato e possibilità di accedere alla diagnostica secondo un percorso facilitato. All’interno dell’ospedale San Giovanni Bosco esiste una Sincope Unit certificata dal Gruppo Italiano Multidisciplinare per lo Studio della Sincope (GIMSI) dal mese di Febbraio del 2020. I pazienti vi accedono tramite un percorso ambulatoriale o, se ritenuto necessario, con percorso diretto “fast-track” dal Pronto Soccorso”.

“Il progetto Syncope Unit, afferente alla Cardiologia dell’Ospedale San Giovanni Bosco, è stato fortemente voluto dal dott. De Salvia – precisa la dott.ssa Patrizia Noussan, Direttore della Struttura Complessa Cardiologia 2 - Dal 2017 abbiamo richiesto all’Azienda la tecnologia necessaria per la certificazione della Sincope Unit – prosegue la dott.ssa Noussan - e abbiamo progressivamente provveduto alla formazione dei medici in staff. Nel 2021 le acquisizioni sono state completate ma, a causa della pandemia, l’avvio del progetto è stato limitato e sostanzialmente rinviato ai primi mesi del 2022 con la stesura ufficiale di un PDTA condiviso con il DEA dell’Ospedale San Giovanni Bosco”.