Settimo Torinese, tutto pronto per Antiqua: dal 23 aprile al via la 28esima edizione della rassegna di musica antica

Si aprirà il 23 aprile , alle 21, presso la Chiesa di San Vincenzo di via Milano 59, a Settimo Torinese, la ventottesima edizione di Antiqua, la rassegna di musica antica proposta dall’Accademia del Ricercare.

Si tratta di una stagione speciale, che prende l’avvio in un momento di ripartenza dopo la pandemia e in un contesto storico sociale non facile anche dal punto di vista internazionale.