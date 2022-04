Una Pasquetta di (stra)ordinaria normalità nei parchi di Torino

Dopo due anni di chiusure forzate a causa della pandemia di COVID-19, i parchi di Torino sono tornati ad animarsi in occasione della Pasquetta. Nel 2020 fu il lockdown, nel 2021 la zona rossa ma quest'anno, nonostante un discreto aumento dei casi, la fine dello stato d'emergenza ha permesso ai cittadini di vivere la ricorrenza in condizioni di normalità, più straordinaria che ordinaria visti i tempi.

Valentino affollato di famiglie e gruppi Alla Colletta e Confluenza barbecue

Complice anche la splendida giornata di sole, il Valentino si è riempito fin dall'ora di pranzo di famiglie e gruppi di amici, intenti ad allestire pic nic con pranzo al sacco, ad assaltare i chioschi aperti per l'occasione, a fare sport o a prendere il sole: tutto esaurito nei 3 prati principali, tra cui quello dove sorgeva il Fluido, quello davanti all'Imbarchino e quello centrale.

In molti hanno scelto, invece, i parchi della Colletta e della Confluenza nella zona nord della città, dove si sono radunati soprattutto gli amanti del barbecue. Le aree attrezzate per la brace sono state letteralmente prese d'assalto, sotto gli occhi di alcune pattuglie della polizia municipale presenti sul posto per assicurarsi il tranquillo svolgimento della giornata, ma non sono mancati nemmeno qui gli sportivi, così come le famiglie con bambini e le comitive con griglie private.