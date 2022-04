Torna in libertà in Italia l'attivista No Tav e No Border valsusino Emilio Scalzo, che era stato arrestato su richiesta dell'autorità giudiziaria francese per incidenti con le forze dell'ordine avvenuti in occasione di una protesta oltre confine.

Un giudice della città di Gap ha ordinato il divieto di dimora in Francia: adesso Scalzo dovrà lasciare il territorio transalpino entro 24 ore. Il prossimo 19 maggio dovrà partecipare a un processo a Torino per un'altra vicenda.