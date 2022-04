Aspettando la Fòl Fest a Collegno la presentazione di due libri sul tema della salute mentale

Fino al 30 maggio è in calendario un ricco calendario di appuntamenti diffusi sul territorio, “Aspettando Collegno Fòl Fest”, per presentare al pubblico quelli che saranno i temi portanti della manifestazione estiva in programma dal 19 al 26 giugno interamente dedicata alla salute mentale.

In questo quadro, venerdì 22 aprile, alle ore 18, presso la Sala Consigliare del Comune, in Via Torino 9, è in programma la presentazione del libro "I nodi del crescere" di Serena Zucchi.

Intervengono oltre all'autrice: dott.ssa Emanuela Mento (referente del Servizio di Psicologia Scolastica ASL TO3), dott.ssa Gaia Marchetti (psicologa Servizio di Psicologia Scolastica ASL TO3, sede di Collegno) e Clara Bertolo (assessore politiche educative Comune di Collegno).

Martedì 26 aprile, alle ore 17.30, sempre presso la Sala Consigliare del Comune di Collegno, si svolgerà la presentazione del libro "Uno psichiatra contro" di Furio Gubetti. Evento organizzato dal Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale ASLTO3 - AOU San Luigi Gonzaga.

Intervengono oltre all’autore: il dott. Enrico Zanalda (direttore del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale di ASL To3), il dott. Nicola Gallino (giornalista).