Quartieri sporchi nella Circoscrizione 8, i consiglieri ripropongono il lavaggio delle strade

Ieri è stato concordato il piano di ottimizzazione dei servizi di igiene del suolo nell’ambito del Contratto di Servizio in essere tra Amiat Gruppo Iren e Comune di Torino. Sempre nell'ambito della pulizia dei quartieri i consiglieri della Circoscrizione 8 pongono però l'attenzione della stessa Amministrazione sulla sporcizia delle strade.

"Oltre che da rifiuti vari abbandonati, sono ricoperte da spessi strati di polvere, detriti, fogliame ed escrementi” come scrivono in una mozione per "Una città più pulita" che sarà discussa questa sera firmata da Claretta Marchi (FdI), Rosario Borello (FdI), Veronica Pratis (FI), Matteo Tabasso (TB) e Claudia Amadeo (TB) cui si cono aggiunti anche i leghisti Stefano Delpero e Gerardo Mancuso.

"Evidentemente, le modalità attuali di raccolta rifiuti e nettezza urbana non sono né idonee né sufficienti a mantenere pulita la città".

I consiglieri evidenziano che da anni non viene fatto il "lavaggio sistematico delle strade". Un'azione che potrebbe prevenire la diffusione delle polveri sottili oltre che degli agenti patogeni.

Nella mozione quindi chiedono all'Amministrazione comunale nell’ambito delle trattative con AMIAT di attivarsi per richiedere il ripristino del lavaggio, "come buona prassi per l’igiene della città e la salute dei suoi abitanti".