Eurovision Song Contest, via libera ai concertini: domani sera i primi show

I concertini aprono la strada musicale verso l'Eurovision Song Contest. Domani prenderà ufficialmente il via il calendario di show serali "Aspettando Eurovision" , elaborato dal coordinamento delle associazioni di vie del centro e via Baretti. Un palinsesto che animerà il capoluogo piemontese fino alla manifestazione musicale internazionale, in programma al Pala Olimpico dal 10 al 14 maggio.

Gli uffici comunali stanno procedendo in queste ore a dare il via libera ai primi eventi, in programma dal 21 aprile e per tutto il weekend. Nei prossimi giorni Palazzo Civico, dopo i controlli, rilascerà anche le autorizzazioni per i concertini delle prossime settimane. Venerdì il coordinamento delle vie del centro ha presentato richiesta per un'ottantina di spettacoli, mentre ieri via Baretti per una ventina.