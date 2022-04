Il clima per gli Eurovision Song Contest si calda con i "concertini" in versione ridotta

A Torino il clima per gli Eurovision Song Contest si scalda con i “concertini”, che però sono quasi dimezzati. Gli show serali passano infatti dai 180 previsti inizialmente a circa cento. Il coordinamento delle associazioni di vie del centro, Smart Vanchiglia e via Baretti avevano elaborato “Aspettando Eurovision”, che prevedeva un ricco calendario di iniziative. Una programmazione che aveva subito però uno stop a causa delle troppe questioni burocratiche.

Burocrazia semplificata

Per venire incontro a commercianti ed esercenti Palazzo Civico lunedì aveva annunciato, per voce del sindaco Stefano Lo Russo, una semplificazione delle procedure. Chi voleva organizzare un evento musicale notturno poteva di presentare “una domanda cumulativa con mantenimento delle responsabilità ai singoli locali”.

In programma 100 concertini

Un’iniziativa del Comune che però non è riuscita a salvare per intero il palinsesto previsto. “Come coordinamento della associazioni di vie del centro – spiega il Presidente Fulvio Griffa - abbiamo inviato domanda di autorizzazione per 80 concertini. A seguire toccherà a via Baretti che manderà richiesta per venti spettacoli: attendiamo l'autorizzazione dalla Città.”. Smart Vanchiglia, nonostante le nuove disposizioni di Palazzo Civico, non è riuscita a riorganizzare il programma e si è ritirata. In totale “Aspettando Eurovision” vedrà in calendario un centinaio di show serali, contro i 180 previsti inizialmente.

Eventi al via il 20 aprile

Il primo evento è fissato il 20 aprile. Secondo quanto previsto dal Comune i concerti saranno in acustica. Lo stop alle esibizioni è fissato alle 22 nelle zone più sensibili, mentre potranno proseguire fino alle 24 in quelle zone della città non interessate dalla malamovida.