Nichelino, grazie al progetto Decoro Urbano ripulite strade e viali dai rifiuti abbandonati

L'iniziativa dell'Amministrazione, ad appena una settimana dal rinnovo del progetto, ha prodotto risultati importanti, consentendo di ripulire e restituire alla collettività interi viali e zone della città. Il personale impiegato presso il Comune attraverso la cooperativa sociale Quadrifoglio, "ha già iniziato a fornire risposte concrete al territorio da un punto di vista di decoro urbano", come ha sottolineato l'assessore Fiodor Verzola, che ha voluto ringraziare "operatrici e agli operatori che insieme a noi lavorano per una Nichelino più pulita e migliore".

Certo, non tutto è stato risolto, dopo i tanti problemi registrati nei mesi scorsi, ma una strada è stata tracciata: "Insieme non possiamo fare altro che migliorare il luogo che amiamo e in cui viviamo", ha concluso Verzola. Wc abbandonati ai margini della strada, sporcizia attorno ai contenitori della differenziata e immagini di scarso decoro urbano almeno non ci sono più.

"Merito di uno splendido progetto che va a scavalco tra assessorati politiche sociali, lavoro e manutenzione e un po’ tutti perché siamo una squadra e i PPU( Progetti di Pubblica Utilità) sono a disposizione dell’intera comunita’ e del territorio", ha sottolineato la vice sindaca Carmen Bonino.