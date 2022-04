Garavaglia ad Asti, Gavazza (Lega Salvini): "Prioritario rilanciare e valorizzare i territori"

“Nel 2021 per il turismo in Piemonte si è registrato un forte incremento nel 2° semestre, con +62% di pernottamenti quando l'apertura della mobilità ha permesso la ripresa del consumo turistico, fra luglio e dicembre e, ad agosto, movimenti turistici oltre i livelli 2019 - evidenzia Gianluca Gavazza, Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte -. Il trimestre estivo di luglio-settembre ha visto un incremento di arrivi e presenze: rispettivamente +38% e +43% rispetto allo stesso periodo del 2020. In aumento anche le recensioni online riguardanti il Piemonte, che nel 2021 fanno segnare +15,4% rispetto al 2020”.

“La visita del ministro del Turismo Massimo Garavaglia è stata un proficuo momento di confronto sul rilancio e sulla valorizzazione del territorio - spiega il consigliere regionale Gianluca Gavazza -. Il turismo del Piemonte corre a velocità doppia rispetto al resto di Italia e questo ci rende orgogliosi, perché testimonia l’eccellenza di un territorio straordinario e di coloro che vi lavorano ogni giorno”.

Nella giornata di martedì 19 aprile il ministro del Turismo Massimo Garavaglia è stato in visita ad Asti, ospite dell’Ente Parco Paleontologico Astigiano che in collaborazione con la Fondazione Asti Musei ha organizzato una tavola rotonda dal titolo “Identità, cultura e territorio: dai fossili all’oro del Monferrato” presso il cortile del Palazzo del Michelerio.

Al centro del dibattito la volontà di valorizzare le bellezze e le unicità del territorio.

Presente all’incontro, unitamente a parlamentari ed amministratori locali del territorio, il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso ed anche il presidente del Museo Ferroviario Piemontese Marco Pochettino.