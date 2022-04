La giornata del ministro Orlando a Torino, tra salari da adeguare e orario di lavoro da ridurre

Guerra in Ucraina, ma anche salari, patrimoniale e uno scostamento di bilancio che potrebbe rendersi necessario, a fronte della crisi energetica (e non solo) di queste settimane. È stata una giornata ricca di impegni, oggi a Torino, per il ministro del Lavoro Andrea Orlando. E non sono mancati i temi di estrema attualità: che fanno e faranno discutere.

Ragionare sulla riduzione d'orario, se serve anche la formazione

A cominciare da quelli legati al Lavoro: il ministro ha partecipato al Congresso Nazionale di Fim Cisl al Centro del Lingotto e in quest'occasione ha ribadito come si possa "cominciare a ragionare su una riduzione dell'orario che accompagnino il piano Nuove competenze". L'idea, secondo Orlando, è di sperimentare "gli effetti sulla produttività che questa riduzione può determinare. Se il sapere diventa tutt'uno con il lavoro, a un lavoratore non si chiede più soltanto una prestazione, ma anche di formarsi e aggiornarsi tutta la vita. Sono due attività da coniugare".

Risorse per le aziende, ma anche rinnovi dei contratti e salari da adeguare

E sulle buste paga di chi lavora, "è necessario un nuovo accordo con nuovi meccanismi per adeguare i salari nel nostro Paese. Nei prossimi mesi saremo chiamati a trovare nuove risorse per affrontare le difficoltà oggettive che le imprese si trovano ad affrontare in questo periodo. Ma c'è una ragionamento che va fatto con grande chiarezza: le risorse che metteremo sul tavolo dovranno essere vincolate a un adeguamento dei salari e al rinnovo laddove i contratti che non sono ancora stati rinnovati".

La visita a Grugliasco