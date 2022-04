Torna la Cena in Bianco, tutti a tavola in total white: “Preparatevi, sarà a giugno”

Migliaia di persone vestite di bianco, a tavola. E’ bastato un post Facebook per scatenare il tam tam sui social: torna la Cena in Bianco.

L'annuncio di Antonella d'Affitto Bentivoglio

Ad annunciarlo la storica organizzatrice, nonché ex assessore della Giunta Falcone a Venaria, Antonella d’Afflitto Bentivoglio. ”Mattoncino dopo mattoncino, credendoci, si riparte con la Cena in Bianco 2022: era tempo che non ci mettevamo a tavola tutti insieme. Piano piano vi diró di più” ha scritto sui social la 'signora delle cene in bianco'.

Appuntamento a giugno, location ancora segreta

Due le domande più ricorrenti: location e data. Se la prima rimane avvolta nel mistero, l’organizzatrice ha rivelato che il grande evento capace di portare a tavola migliaia di persone rigorosamente vestite di bianco si terrà a giugno.

Dopo due anni di Covid e restrizioni, la provincia di Torino si prepara a riabbracciare un evento apprezzato e conosciuto in tutto il Piemonte.