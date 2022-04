L'adattamento di Don Chisciotte di Cervantes alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

Torna alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino Lingue in Scena! il festival di teatro studentesco plurilingue rivolto a gruppi scolastici amatoriali costituiti da giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Venerdì 22 aprile alle 21 (con un’anteprima per le scuole alle 18) va in scena DON CHISCIOTTE / PLAY di Miguel de Cervantes, adattamento di Juan Pablo Heras, per la regia, scene e costumi di Marco Alotto.

Don Chisciotte vive una pazzia arricchita da una grande saggezza, che lo porta a guardare la realtà circostante attribuendovi significati altri. Ed ecco allora Don Chisciotte, cavaliere errante scambiare mulini per giganti, baffute contadine per incantesimi su donne meravigliose, circostanze consuete per affronti, catini per elmi… E’ la parabola di come la pazzia o i percorsi della mente facciano perdere l’uomo nei labirinti della conoscenza e della realtà delle cose. Il tema del viaggio e della ricerca come ansia di assoluto, e la possibilità dell’uomo di perdersi nei meandri di se stesso e della vita vivendo percorsi alternativi o bizzarri.

Lingue in Scena! è una manifestazione che intende educare le giovani generazioni alla cittadinanza europea, alla conoscenza ed al rispetto delle altre culture attraverso la pratica artistica, avvicinandoli al teatro sia come protagonisti sia come spettatori.

Casa del Teatro Ragazzi, corso Galileo Ferraris 266, venerdì 22 aprile ore 21 (anteprima alle 18), ingresso gratuito fino a esaurimento posti.