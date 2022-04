Il 23 aprile, nel pomeriggio, il corso "Cucina in natura: gli abitanti del bosco"

È tutto rivolto ai bimbi, da 5 agli 11 anni, il corso "Cucina in natura: gli abitanti del bosco" che Agri Berroni in collaborazione con il Laboratorio Cucina Creativa di Rivoli organizza per il 23 aprile dalle 15.30 alle 17 nei campi di lavanda della storica tenuta alle porte di Racconigi.

Saranno gli stessi piccoli partecipanti - eventualmente aiutati da mamma, papà, in veste di aiutanti! - a creare ricci deliziosi, gufetti golosi ed altri animaletti del bosco utilizzando frutta ed ortaggi per comporre una merenda dolce e salata da consumare poi sul posto o da portare a casa ben confezionata da Angela Ventruti, ideatrice del corso.

Il laboratorio è organizzato in sicurezza e prevede una partecipazione minima di 10 iscritti ( max 16) nel pieno rispetto delle norme COVID - 19.

L'intento, oltre a quello di vivere una bella giornata all'aria aperta, è di avvicinare i bambini ad alimenti che spesso non amano e ad una alimentazione sana e in questo caso, creativa!

Il costo di partecipazione è di € 25 per ogni bimbo (anche se affiancato da un adulto) e comprende ingredienti e materiali utilizzati per la preparazione della merenda.

Gli accompagnatori non investiti nel ruolo di aiutanti potranno attendere i piccoli negli spazi della Agri Berroni e assaggiare le loro specialità (orario di apertura da martedì a venerdì: 15.00 - 17.00; sabato e domenica 14.00 - 18.00) .

Tenuta Berroni via Tenuta Berroni, 4 12035 Racconigi (CN)

Per informazioni e iscrizioni: Angela: +39 335 1006492