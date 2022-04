Natale di Roma con la Legio Italica: le celebrazioni stasera al QR di Torino

La città eterna spegne 2.775 candeline, un’occasione unica per festeggiare e celebrare la bellezza senza tempo della Capitale.

Per l’occasione, il ristorante QR di Torino (www.quadrilateroromanotorino.it) vuole far rivivere la storia romana illuminando ogni dettaglio: dalla cena tipicamente romana, pensata per deliziare palato e cuore ad ogni boccone, ai vini selezionati fino all’intrattenimento culturale e alla rievocazione storica.





L’obiettivo della serata, oltre a regalare un momento di convivialità, vuole essere quello di sottolineare il profondo legame tra la cultura e il cibo, facendo diventare QR un punto di riferimento importante nel panorama dell’accoglienza e della storicità del centro storico torinese, profondamente legato alla storia romana.

A questo proposito, l’associazione culturale Legio I Italica, intratterrà i presenti alla celebrazione con aneddoti e pillole di storia romana durante l'intera serata.





La Legio I Italica è un gruppo di archeologia sperimentale nato nel 2001 a Villadose (Ro) come progetto di ricerca di rievocazione storica romana. L’associazione promuove attività didattiche di ricostruzione e sperimentazione sempre più articolate sulla vita dei legionari impegnati in situazioni legate ai principali aspetti della vita romana, come ad esempio la vita da campo, le esercitazioni, funzioni religiose e cerimonie militari nel rispetto delle fonti storiche. La Legio rappresenta un punto di riferimento importante oggi in tutto il mondo per gli appassionati di rievocazione e storia militare romana.





L’autore latino Varrone racconta che Roma fu fondata da Romolo nel 753 a.C. secondo un calcolo del fisico e matematico del I secolo a.C. Lucio Taruzio Firmano. Fu allora che Romolo divenne primo re di Roma, facendo il suo solco sul Palatino e ammazzando il fratello Remo. Da questa data deriva la cronologia romana, da cui il latino “Ab Urbe condita”, dalla fondazione della Città: l’inizio di una storia di gloria e bellezza.

Il primo a festeggiare i Dies Romana fu l'imperatore Claudio e solo nel 1870, dopo la Breccia di Porta Pia, il 21 aprile divenne una ricorrenza riconosciuta in tutta Italia.