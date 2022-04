Regio, il nuovo Sovrintendente Jouvin: "Impaziente di essere al servizio del teatro e pubblico"

"Essere qui - ha sottolineato Jouvin - dopo il lavoro fatto in questa anni in Europa, è un grande onore e sfida. Sono impaziente di essere al servizio del teatro e del pubblico, con tutti i dipendenti: è la prima esperienza da Sovrintendente e inoltre il fatto di essere fuori dalla Francia mi dà un gran senso di eccitazione e libertà". Operativo a tempo pieno dal "1° luglio: prima farò il possibile per essere qui due/tre giorni a settimana".

"Ho qualcosa da dire e da fare per il teatro"

Il 43enne ha deciso di lasciare la capitale francese e candidarsi alla guida del Regio perché "ho qualcosa da dire e da fare per il teatro. Le opere liriche del passato parlano ancora di noi oggi: il mio obiettivo sarà di trovare un equilibrio tra la tradizione e la contemporaneità”. Al momento il suo predecessore Sebastian Schwarz ha l'incarico di Direttore Artistico della fondazione sinfonica. "Per me - ha spiegato il nuovo Sovrintendente - averlo in questo incarico è una cosa buona. Lui conosce bene tutti i teatri europei e questo per me è importante". E sul possibile rinnovo del ruolo allo svizzero, Jouvin non si sbilancia: "Iniziare così mi va bene. Vediamo poi dalla prossima stagione, dopo questo mio primo periodo di scoperta. Un Sovrintendente ha molte cose da fare: avere un Direttore artistico è una cosa buona".

"Lavoro del teatro di squadra"

Il primo confronto tra Jouvin e i lavoratori è fissato il prossimo 6 maggio. "Non vedo l'ora - ha commentato - di conoscere le maestranze, il coro, l'orchestra, tutti i 300 dipendenti. Il lavoro di un teatro è un lavoro di squadra, qualcosa che deve suonare insieme".

Stabilizzazione di 20 precari