Dal Fabbro presidente Iren, Lo Russo: "Balzo in borsa conferma la scelta"

" Il rimbalzo positivo del titolo in Borsa, dopo la designazione congiunta dei vertici di Iren, dimostra la bontà della scelta ". Così il sindaco Stefano Lo Russo commenta la nomina di Luca Dal Fabbro a capo della multiutility dell'energia. Il nome dell'ex numero uno di Snam è stato indicato dal patto di sindacato tra i sindaci di Torino, Genova e Reggio Emilia, che ha confermato Gianni Vittorio Armani amministratore delegato e Moris Ferretti vicepresidente.

E sulle polemiche l sollevate per la non torinesità del presidente designato Dal Fabbro, Lo Russo ironizza: “Torino continua a scontare in questo tipo di dibattito uno spiccato provincialismo".

"Non ho proposto ai soci - aggiunge - un presidente sulla base di dove è nato, del quartiere dove ha vissuto e delle scuole elementari che ha frequentato, ma ho cercato di individuare una persona che avesse le caratteristiche di professionalità per guidare una delle più grandi aziende energetiche italiane”.