Meteo, il lungo weekend del 25 Aprile inizia con la pioggia su Torino e provincia

Correnti atlantiche manterranno l’atmosfera instabile anche se le precipitazioni sono previste per lo più per la giornata di sabato. Temperature in linea con il periodo.

A Torino avremo questa situazione: oggi, sabato 23 aprile

Cielo molto nuvoloso su Alpi, con precipitazioni anche molto intense soprattutto su torinese e verbano. In pianura nuvolosità più irregolare. Non sono previste precipitazioni consistenti, ma la forza delle correnti in quota potrebbe comunque far passare isolati rovesci almeno sulle pedemontane ed in città.

Temperature minime che rimarranno alte per via della copertura nuvolosa, con valori mediamente intorno 9 °C, massime lieve calo fino 17/18°C. Venti meridionali dal pomeriggio da moderati a forti. Forti raffiche oltre i 100 km/h sulle cime montuose.

Domenica 24 e lunedì 25 aprile

Tempo in generale miglioramento ma con residue precipitazioni la mattina di domenica su Liguria e Piemonte orientale. Nel pomeriggio possibile attività convettiva con rovesci o deboli temporali principalmente sulle zone alpine anche lunedì. Temperature ancora in calo nelle massime domenica, in ripresa da lunedì.

Tendenza successiva