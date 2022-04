Incidente rocambolesco in corso Matteotti: una Jeep si ribalta dopo lo scontro con una Fiesta

Incidente rocambolesco, fortunatamente senza conseguenze gravi per le persone coinvolte, pochi minuti fa in corso Vinzaglio all'angolo con corso Matteotti.

In base a una dinamica ancora da chiarire, una Jeep è entrata in collisione con una Ford Fiesta e si è poi ribaltata.



Dai primi accertamenti non ci sarebbero persone ferite, ma la Polizia Municipale ha bloccato il traffico su una carreggiata di corso Vinzaglio in direzione stadio e in corso Matteotti verso Porta Nuova. Il flusso delle auto dovrebbe riprendere entro le 14.