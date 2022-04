Rendicasa: fai rendere i tuoi alloggi senza rischi e senza pensieri [VIDEO E FOTO]

RENDICASA è un team di professionisti che prende in carico alloggi nelle zone più piacevoli di Torino assumendosene tutti i rischi e le incombenze e garantendo così al proprietario una rendita sicura, in linea con il valore del mercato, e senza impegni di gestione.

Inoltre, per immobili in condizioni non ottimali e in accordo con i proprietari, la società può riqualificare gli alloggi senza che siano necessari da parte della proprietà investimenti economici o impegno nei lavori, consentendo così di mettere a reddito anche immobili da ristrutturare.

“Crediamo nel diritto dei proprietari – spiega Federica Traversa – di ottenere dai propri immobili il giusto reddito e la totale tranquillità, e nel diritto degli inquilini di vivere in soluzioni abitative che gli garantiscano confort e benessere. RENDICASA, perché facciamo RENDERE le case per i proprietari e RENDIAMO casa un posto per gli inquilini che ci abiteranno.”

Rendicasa è un'attività al servizio dei proprietari d'immobili che trovano una soluzione alla necessità di far rendere il proprio immobile senza nessun impegno di gestione e senza il rischio di essere strangolati dalle problematiche che tipicamente affliggono il settore immobiliare (come la morosità degli inquilini o il danneggiamento delle proprietà), sapendo al tempo stesso che i loro immobili sono gestiti in maniera etica da persone che apprezzano il valore delle case che hanno in gestione e che tengono a fornire agli inquilini soluzioni abitative di valore e di ottimo confort, Belle Case per Belle Persone. "Non siamo una agenzia di intermediazione immobiliare e non chiediamo provvigioni, ma creiamo una rendita duratura per il proprietario sollevandolo dal rischio di morosità degli inquilini senza impegni di tempo né di energie. Inoltre, grazie al nostro team di artigiani e in accordo con il proprietario, possiamo effettuare direttamente gli interventi di riqualificazione eventualmente necessari, liberandolo anche dall’impegno della sistemazione dell’immobile, incluso l’acquisto degli arredi.”

Agli inquilini RENDICASA garantisce soluzioni abitative funzionali, confortevoli, moderne, pensate per chi lavora o studia fuori sede e magari da casa, sia tramite un servizio di co-living, ovvero di soluzioni in case condivise, sia in mono e bilocali ideali per 1 o 2 persone.

Rendicasa, il reddito senza i rischi, contattaci per maggiori informazioni:

- sito web: www.rendicasa.it

- e-mail: info@rendicasa.it