"La stanza di Remo": al teatro Astra la storia di un partigiano

La Stagione della fondazione TPE Teatro Piemonte Europa prosegue con "La Stanza di Remo - I can’t breathe": una nuova produzione firmata dal collettivo artistico Saveria Project, in cui - partendo dalle storie di vita del partigiano Remo - si intreccia un racconto transgenerazionale sulla lotta e la Resistenza.

A partire dal 1943, a Bologna e in Emilia Romagna, molti giovani e ragazze decisero da che parte stare rinnegando l'inconsapevole infanzia da Balilla ed entrando nelle file della Resistenza. Tra loro ci furono Remo e le staffette Lina Tìnti e Germana Masi. Remo è stato deportato. Come molti partigiani oggi vive in una casa di riposo. Un luogo di memorie e dimenticanze. Uno spazio che è anche il simbolo di un passato che non vogliamo ricordare, ma che per fortuna resiste alla rimozione.



"La stanza di Remo" diventa così il luogo in cui i ricordi di un partigiano, prigioniero politico nel campo di concentramento di Bolzano, si intrecciano con le esperienze di altre donne e uomini che hanno fatto la Resistenza. Ma è anche un contenitore di lotte, del passato e del presente, in cui trova spazio il bisogno di giustizia dei ventenni afrodiscendenti, che si battono contro le discriminazioni razziali e di genere. La loro rabbia si confronta con la nostra storia, personale e collettiva, e con i nostri appuntamenti mancati.



INFO: TEATRO ASTRA, via Rosolino Pilo 6, da lunedì 25 a domenica 30 aprile, ore 21 (mercoledì ore 19.30), www.fondazionetpe.it