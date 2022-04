Da piazza Vittorio a via Baretti due settimane di musica con "Aspettando Eurovision"

I locali coinvolti

In queste due settimane i torinesi potranno assistere agli show serali in sei locali di piazza Vittorio, in piazza Carignano da Pepino, in cinque bistrot e ristoranti del Quadrilatero Romano ed altrettanti della Galleria Umberto I, in via Santa Teresa da Rabezzana. Performance di chitarre e percussioni anche nei Quartieri Militari da Container e in dieci esercizi commerciali di via Baretti.