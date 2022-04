Giallo nella notte in corso Moncalieri, auto finisce nelle acque ma nessuna traccia degli occupanti [FOTO]

E' giallo attorno al destino di una vettura finita nelle acque in corso Moncalieri, poco prima delle ore 5, all'altezza del civico 145. I Vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre e l'ausilio dei sommozzatori del Saf.

Nessuno è stato trovato all'interno dell'auto, che è stata messa in sicurezza: resta da capire se chi era all'interno è stato trasportato via dalla corrente oppure ha deciso di liberarsi del mezzo (magari dopo un furto?), facendolo finire in acqua, prima di dileguarsi. Ma non è escluso che la vettura non avesse il freno a mano ben inserito e, parcheggiata in un punto in pendenza, sia poi scivolata, finendo nel fiume. Ed alla fine è emerso che questa era la verità, con il proprietario della vettura rintracciato dalla Polizia: era in una discoteca della zona. L'auto è stata poi recuperata e portata a riva dai pompieri nel corso della prima mattinata.

Nel corso della notte appena trascorsa, i Vigili del fuoco sono intervenuti anche in strada Signagatta, a Pianezza, per l'incendio scoppiato all'esterno di una ditta di trasporti: sono andate a fuoco masserizie varie, sul posto la squadra 22 e quella dei volontari, oltre ad alcune autobotti.