Clamorosa carambola all'altezza di corso Regina, in tilt il traffico sulla tangenziale: auto ribaltata, tre persone ferite

Clamorosa carambola all'altezza di corso Regina manda in tilt il traffico sulla tangenziale

Bruttissimo incidente sulla tangenziale di Torino, all'altezza di corso Regina Margherita, in direzione nord verso Milano, attorno alle ore 8 di oggi: lunedì 25 aprile.

Per fortuna le conseguenze per le persone coinvolte sono state abbastanza limitate: un codice giallo al San Giovanni Bosco e due verdi, uno dei quali portato per sicurezza al Maria Vittoria.

Una vettura si è ribaltata, a seguito dello scontro con un'altra auto: l'incidente ha ovviamente paralizzato il traffico, visto che è rimasta aperta solo la corsia di sorpasso: ancora da accertare la dinamica del sinistro, sul posto mezzo di soccorso, Polstrada e tecnici Ativa.