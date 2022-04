Come rilevare microspie in casa, in auto, in ufficio: metodi e tecniche professionali

L’evoluzione tecnologica porta con sé numerose opportunità, ma anche rischi.

La rapida diffusione di dispositivi di sorveglianza (microspie, microcamere, registratori spia, localizzatori GPS) sempre più piccoli e sofisticati costituisce un’insidia notevole per la privacy.

Per non parlare dei software spia per cellulare, in grado di trasformare i nostri preziosi smartphone in veri e propri apparati di controllo.

Professionisti, uomini d’affari, politici, aziende, ma anche semplici cittadini: ciascuno di noi è potenzialmente nel mirino. Come proteggersi? Come scoprire una cimice in casa, in auto, in ufficio?

E’ sempre la tecnologia a venirci in soccorso. Per quanto piccoli, facili da nascondere o già occultati in oggetti, i dispositivi di spionaggio possono essere individuati.

Le soluzioni più indicate? Acquistare un rilevatore di microspie professionale o richiedere una bonifica ambientale da microspie a un esperto in tecniche di controspionaggio.

Nell’articolo esamineremo nel dettaglio le due opzioni, partendo da un assunto: l’efficacia è garantita solo da strumenti e tecniche professionali.

Cos’è una microspia e come funziona

Una microspia è un dispositivo di sorveglianza miniaturizzato che sfrutta le tecnologie radio, GSM o wifi per catturare e trasmettere l’audio da un ambiente.

Si parla anche di cimici ambientali poiché questi dispositivi sono impiegati dalle forze dell’ordine nelle intercettazioni ambientali.

Le microspie sono costituite da un micro alimentatore o una mini batteria, un microfono e un trasmettitore. Si differenziano anzitutto per la tecnologia di trasmissione.

Le microspie radio necessitano di uno specifico apparato di ricezione. La loro portata è limitata.

I dispositivi GSM o wifi sfruttano come ricevitore il telefono. Nel primo caso, è sufficiente chiamare la SIM inserita nella microspia per poter ascoltare le conversazioni, nel secondo caso l’ascolto avviene tramite una specifica app per cellulare.

Le cimici spia possono essere occultate o meno in oggetti o elettrodomestici. Tra le funzioni più richieste c’è l’attivazione vocale: l’apparato si attiva solo quando percepisce voci o suoni, migliorando la durata della batteria.

Con il termine microspia, dunque, si indica un apparato ben preciso, in grado di trasmettere audio.

Ciò non toglie che l’uso improprio del termine includa spesso anche altre tipologie di dispositivi: microcamere, mini registratori vocali, persino localizzatori GPS.

Esiste, inoltre, una quarta possibilità: il cellulare spia. E’ uno smartphone opportunamente modificato tramite l’installazione di un software spy phone.

I programmi spia permettono non solo di ascoltare conversazioni, leggere messaggi, mail e chat, ma anche di controllare il telefono. E’ possibile azionare il microfono o la fotocamera da remoto, per sentire e vedere in tempo reale ciò che accade in un ambiente.

Come trovare microspie in casa, in ufficio, in auto

La presenza di telecamere nascoste o cimici spia in casa, sul luogo di lavoro o in macchina può essere accertata in due modi:

· acquistando un rilevatore di microspie e scansionando gli ambienti

· richiedendo una bonifica da microspie professionale

Rilevatori di microspie e telecamere nascoste

Un rilevatore di microspie è in grado di individuare la presenza di dispositivi di sorveglianza in un determinato ambiente, sia esso un’abitazione privata, un ufficio, un veicolo.

Esistono diverse tipologie di rilevatori, in base agli apparati di controllo che sono in grado di individuare.

· Rilevatori di trasmissioni RF: rilevano le trasmissioni di dispositivi di controllo analogici o digitali fino al 5G.

· Analizzatori di spettro: analizzano l’etere circostante per individuare ogni sorta di segnale e le sue caratteristiche (potenza, portata, provenienza ecc.)

· Rilevatori di giunzioni non lineari: efficaci contro tutti i dispositivi di spionaggio spenti o in stand-by.

· Rilevatori di telecamere: rilevano le ottiche delle microcamere tramite un raggio laser oppure (per gli apparati in funzione) le frequenze di trasmissione.

· Rilevatori telefonici: analizzatore di sistemi telefonici (analogici e digitali) e linee cablate, rilevatori di spy phone, rilevatori di microspie telefoniche analogiche.

· Apparati di video ispezione: kit professionali utili a ispezionare luoghi difficilmente accessibili.

Questo genere di apparati si distingue per molteplici parametri tecnici e funzioni di rilevazione.

Sul mercato esistono rilevatori entry level, più economici e semplici da adoperare, così come dispositivi estremamente costosi e complessi, adatti a un uso professionale.

Quale che sia la scelta, un rilevatore è sempre preferibile alle cosiddette app per trovare microspie.

Si tratta di applicazioni Android o iOS di scarsa efficacia, soprattutto nella rilevazione di dispositivi di ultima generazione.

Effettuare una bonifica ambientale da microspie

La bonifica da microspie o bonifica elettronica è utile per verificare la presenza di cimici spia, telecamere nascoste, registratori, localizzatori satellitari in uno o più ambienti o veicoli.

E’ l’insieme delle attività volte ad assicurare la completa assenza in casa, ufficio o auto di qualsivoglia dispositivo di sorveglianza non autorizzato.

Se svolta in modo approfondito, la bonifica impiega un’ampia gamma di rilevatori professionali.

Al termine dell’attività viene rilasciata una relazione tecnica che riepiloga il lavoro svolto e l’esito.

