In Piemonte il Covid non arretra: +20 tra ricoveri e terapie intensive

In Piemonte il coronavirus sembra non voler arretrare: sono stati 1.084 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, con 19 ricoverati in più nei reparti ordinari (il totale adesso è 818) e +1 nelle terapie intensive (22). Sono questi i dati riportati nell'aggiornamento quotidiano pubblicato dalla Regione.

Per fortuna non si è registrato nessun decesso: i tamponi processati sono stati 11.623, di cui 10.603 test antigenici con un tasso di positività del 9,3%.