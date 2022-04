Dopo lo scontro si ribalta in autostrada: un ferito in un incidente sulla Torino-Savona

Un ferito lieve, oltre a ingenti danni ai mezzi: questo il bilancio dell’incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 26 aprile, lungo la direttrice per Torino dell’autostrada A6 Torino-Savona. Per ragioni in corso di accertamento due auto sono andate a scontrarsi poche centinaia di metri prima del casello di Carrù e in conseguenza dell’urto uno dei due veicoli si è rovesciato occupando la carreggiata. I passeggeri dei due mezzi sono stati soccorsi dall’emergenza 118 e uno di questi trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monvodì e la Polizia Stradale.