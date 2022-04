Quando si parla di impresa funebre cimitero Flaminio si parla sostanzialmente dei servizi e di tutte quelle cose che fanno le imprese o aziende di pompe funebri come li vogliamo chiamare e soprattutto si parla di funerali e quindi di organizzazione dello stesso e quindi non è assolutamente un argomento facile da affrontare.

E soprattutto non è facile per le persone coinvolte che hanno perso una persona cara soprattutto se l'hanno persa all'improvviso e quindi non se lo aspettavano fermo restando che quando c'è un dolore del genere c'è semplicemente da avere pazienza.

Fatto diverso e quando una persona muore dopo una lunga malattia o per anzianità perché ci sta male perché c'è la separazione e l'abbandono ma non c'è almeno il trauma dell'improvviso.

E tra l'altro questi due tipi di situazioni che abbiamo descritto influiscono fortemente anche per quanto riguarda l'organizzazione del funerale rispetto al quale però ci sono da dire prima due cose.

E la prima tra queste due e che se abbiamo già un'impresa di pompe funebri di famiglia O di fiducia come succede spesso molto meglio, perché quando scomparirà la persona dovremmo contattarli e iniziare con le prime pratiche e procedure senza perdere troppo tempo, anche perché in un funerale ci sono tante cose da organizzare.

Mentre quando queste imprese non ce l'abbiamo perché magari siamo arrivati in questo caso a Roma da poco e dobbiamo farci aiutare da qualcuno per trovarla e parliamo di conoscenti e vicini di casa, amici e colleghi di lavoro per evitare di scegliere presi dall'angoscia del momento e scegliere male perché comunque è un qualcosa di molto delicato

Altra cosa che fa la differenza rispetto a quello che dicevamo all'inizio è che se una persona è morta all'improvviso non ha lasciato nemmeno un testamento dove ha Specificato come avrebbe voluto l'organizzazione del funerale e magari anche una una somma da parte per finanziarlo

e li chiaramente le cose si complicano per la famiglia e bisognerà arrangiarsi e farsi aiutare da l'impresa sia per quanto riguarda la questione economica degli sconti e sia anche per l'organizzazione

Può essere molto pesante e impegnativo organizzare un funerale

Fermo restando che questa pesantezza nell'organizzazione del funerale lo è anche per le imprese di turno che sono costrette a gestire tante angoscia e tanto dolore in tutta la carriera e quindi non è facile

Tecnicamente parlando con il funerale i primi punti riguardano le questioni burocratiche e amministrative che riguardano poi anche sapere se la persona dovrà essere sepolta è tumulata oppure voleva essere cremata

E poi da lì ci sono le altre cose che riguardano ad esempio l'affissione dei manifesti, così come riguardano l'allestimento della camera ardente che può avvenire o in casa della persona defunta o se non c'è spazio in un altro posto.

Tutte le altre cose che riguardano anche la scelta dei fiori o dei lumini tutte cose che appunto devono rientrare nel budget che la famiglia ha messo a disposizione e che giustamente non può sforare.