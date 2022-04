Mara Sattei sul palco del Sonic Park Stupinigi insieme a Carl Brave

Carl Brave non sarà da solo, il 20 luglio sul suggestivo palco di Sonic Park Stupinigi. Insieme a lui un’altra rappresentante della nuova scuola romana, Mara Sattei, ventiseienne cantautrice salita alla ribalta grazie a hit come "mi12ano" incisa insieme al fratello tha Supreme.



"Non vedo l’ora inizi il mio tour per poter suonare live e incontrare tutti i miei fan. Sarà davvero incredibile, suonerò insieme alla band e stiamo già iniziando a lavorare duro su tutti gli arrangiamenti e sulla creatività del tour” racconta Mara Sattei che ha da poco pubblicato il suo album d’esordio “UNIVERSO”.



La scrittura intima ma allo stesso tempo incisiva, la voce intensa e comunque leggera, l’eleganza e lo sguardo rivolto sempre agli altri sono i tratti distintivi di quella che è già una delle donne più interessanti del nuovo panorama musicale italiano.