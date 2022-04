Torino chiede la cittadinanza per i figli di stranieri nati in Italia

Torino faccia rete per la cittadinanza italiana ai figli di migranti

Fra le richieste anche quella di attivarsi, in rete con altri Comuni, per sollecitare il Parlamento "ad approvare quanto prima una nuova legge sulla cittadinanza italiana che riconosca pieni diritti ai figli dei migranti nati o cresciuti in Italia e agli stranieri che vivono stabilmente in Italia". Altra proposta è quella di consegnare a chi acquisisce la cittadinanza italiana, durante una cerimonia pubblica, una copia dello Statuto del Comune di Torino.