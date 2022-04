Grandi eventi a Torino per scordare la guerra, 8 imprese del commercio su 10 si preparano al boom dei ricavi

" Ci sono grandissimi eventi da qui all'estate e la fiducia è molta - dice Maria Luisa Coppa , presidente di Ascom Torino - , ma non dobbiamo nasconderci le turbolenze e le difficoltà internazionali legate alla guerra e i saldi invernali, che per la prima volta sono andati male. Ma i mesi da gennaio a marzo sono stati pessimi, per chi lavora nel non food ".

Tutto esaurito, ma che brutti cantieri e comunicazione

Ulteriori speranze sono legate al festival dell'Economia (39%), ma anche la finale della Champions femminile (27,7%) e altri eventi minori. "Se Pasqua e i ponti hanno portato occupazioni di camere importanti, per Eurovision ci aspettiamo il tutto esaurito, così come per il Salone del Libro. Restano però preoccupazioni su come organizzare al meglio l'accoglienza, con notizie che arrivano all'ultimo momento e spesso contraddittorie. E anche la comunicazione degli eventi è molto limitata: perché non dedicarsi alla comunicazione?". Per non parlare dei cantieri: "Il centro è pressoché bloccato. Possibile che dovessero fare tutto adesso?".