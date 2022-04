Nichelino, caccia al 'furbetto del distributore' scappato via senza pagare

Dopo i 'furbetti dei rifiuti' a Nichelino adesso è caccia al 'furbetto del distributore' che nello scorso fine settima è andato a fare il pieno di gpl alla pompa di via Torino, scappando via nel momento in cui il gestore arrivava da lui per riscuotere quanto dovuto.

Il titolare ha immediatamente chiamato i carabinieri, indicando modello e colore dell'auto, ma non la targa, quantomeno per intero, visto che il guidatore era fuggito a tutto gas, cogliendolo di sorpresa. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza dovrebbero comunque aiutare i militari dell'Arma a risalire al proprietario, anche se non è da escludere che l'auto fosse stata rubata in precedenza.

I carabinieri della tenenza di Nichelino sono dovuti intervenire anche nei pressi del santuario di Vicomanino, alle porte di Stupinigi, dove un gruppetto di ragazzi ha cercato di vandalizzare l'ingresso, anche se un passante ha subito notato l'accaduto e i ragazzini si sono dileguati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Ora le indagini puntano a capire se si tratta delle stesse persone che alcuni mesi fa si erano rese responsabili di scritte offensive sui muri del santuario.