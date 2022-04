Nichelino, grazie ai fondi del Pnrr verrà ricostruita la scuola elementare Rodari

Per i cittadini di Nichelino era una notizia attesa da anni, dopo che nell'ottobre del 2016, il crollo di una parte del controsoffitto della scuola elementare Rodari aveva portato al ferimento (per fortuna non grave) di una giovane allieva. Il sindaco Giampiero Tolardo ne aveva parlato ad inizio anno e adesso l'obiettivo è diventato realtà: oggi, 27 aprile, il Ministero dell’Interno, in accordo con quello dell’Economia e Finanze, ha assegnato i contributi ai 31 piani urbani integrati (PUI), finanziati nell’ambito del PNRR: tra quelli selezionati, alla Città di Nichelino sono state assegnate risorse pari a 4.375.000 euro da destinare alla realizzazione del progetto “Riqualificazione del parco urbano inclusivo di Via XXV Aprile, con strutture ludico-educative per famiglie”.

Progetto presentato il 21 marzo

Il progetto di riqualificazione era stato presentato lo scorso 21 marzo e rientra in un piano territoriale più ampio della Città metropolitana di Torino e che, con la firma del decreto da parte del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e del Ministro dell’Economia e Finanze Daniele Franco, oggi viene ufficialmente finanziato, dando così il via all’attuazione di interventi sulla Scuola Primaria Rodari di Via XXV Aprile e sulla Ludoteca comunale “La bottega dei Sogni”.

La soddisfazione del sindaco Tolardo

"Questa è una notizia importantissima – commentano il Sindaco Giampiero Tolardo e l’Assessore all’Istruzione Alessandro Azzolina – perché questo finanziamento è un sostegno fondamentale per l’edilizia scolastica che nella nostra città, come in tante altre, ha bisogno di essere rinnovata e ammodernata. Gli interventi coinvolgeranno sia la Rodari sia la nuova Ludoteca, liberando così il piano terra della Biblioteca Arpino che attualmente la ospita, e riqualificando l’intero parco urbano sito nel cuore del quartiere Juvarra. Una notizia che ci riempie di gioia e che ci permette di avere, oltre alla Papa Giovanni XXIII, il cui progetto definitivo è in fase di approvazione, un’altra scuola innovativa in termini di spazi e relazione educativa, restituendo alle famiglie, agli utenti e alla cittadinanza infrastrutture all’avanguardia".