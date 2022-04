Venaria racconta la sua storia: in un atelier i fatti, le vicende e le cronache della città della Reggia

"La nostra bella Venaria Reale, racconta di una storia di primo piano, leggibile su più livelli. La Reggia e il parco La Mandria, oltre ad essere beni architettonici ed ambientali di prestigio, intersecano la storia del nostro Paese raccontando di personaggi che hanno fatto la Storia - dice il sindaco, Fabio Giulivi -. Così il Borgo Storico, voluto dall’architetto Castellamonte per casa Savoia, è stato progettato come centro produttivo per la lavorazione della seta e, nel contempo, è rimasto come testimonianza di un’architettura sobria del Seicento. Gli eventi si sono inevitabilmente susseguiti e tanto altro c’è da raccontare, di non meno importante. Come Amministrazione comunale siamo decisi a far emergere una politica culturale che sia in grado di raccogliere la forte identità storico, ambientale ed architettonica presente sul nostro territorio a favore di una maggiore conoscenza di quanto ci circonda e, nel contempo, volta ad innescare un processo economico e sociale che sia in grado di crescere sempre più".