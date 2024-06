Nuovi modelli abitativi e piano regolatore: i possibili sviluppi in un incontro al Torino Urban Lab

Alla luce delle trasformazioni sociali, culturali ed economiche all'ordine del giorno, quello dell'abitare resta uno dei temi più dibattuti e incerti del prossimo futuro. È a partire da questo assunto che la Fondazione di Comunità Porta Palazzo organizza l'incontro “Per una una nuova edilizia economica - quale interazione tra i nuovi modelli abitativi e gli strumenti di piano?”; l'appuntamento è in programma giovedì 13 giugno, alle ore 11, presso il Torino Urban Lab di piazza Palazzo di Città 8/f.

Gli obiettivi dell'incontro

L'evento vuole stimolare il dibattito e promuovere una visione strategica con l'obiettivo di fornire risposte alle diverse domande abitative, analizzando il possibile contributo degli strumenti di pianificazione urbanistica (come il piano regolatore, ndr) nello sviluppo di forme ibride di edilizia residenziali pubblica e di edilizia residenziale sociale: “Secondo – sottolineano gli organizzatori - le più recenti esperienze nazionali ed europee, lo sviluppo di nuovi modelli abitativi collaborativi, solidali e accessibili è efficace dove riesce a stimolare un rinnovo degli strumenti urbanistici e dei piani di governo alle diverse scale”.

Inclusione e giustizia

A fronte di un'analisi del contesto esistente, i partecipanti proveranno a delineare il futuro in un'ottica di inclusione e giustizia: “Indagheremo - concludono - gli strumenti urbanistici e amministrativi a disposizione, quelli già sperimentati o da implementare, finalizzati alla produzione di nuove ecologie abitative pubbliche e pubbliche-no profit considerando, non solo la questione della casa in quanto risposta a bisogni specifici, ma il progetto dell’abitare quale efficace strumento per la gestione delle trasformazioni”.

I dettagli

“Per una nuove edilizia economica” fa parte del ciclo di incontri "Patrimoni immobiliari di comunità - L'avvio di un Community Land Trust a Torino". L'ingresso è libero fino a esaurimento posti, la prenotazione non è obbligatoria ma gradita e consigliata al link https://forms.gle/6AN1weVD8YfbUC7f6