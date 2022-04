Decapitato a Torino, i pm chiedono l'ergastolo per l'imputato

L'ergastolo è la pena chiesta dai pm Valentina Sellaroli e Marco Sanini per Mohamed Mostafa, venticinquenne cuoco del Bangladesh processato a Torino con l'accusa di avere strangolato e decapitato il connazionale Mohamed Ibrahim, suo coetaneo, lavapiatti in una pizzeria.

Il delitto è stato commesso il 9 giugno 2021 nella casa della vittima in corso Francia a Torino.

I pm hanno contestato la premeditazione e la crudeltà escludendo l'aggravante dei futili motivi. Il movente è probabilmente da cercare nella mancata restituzione di un debito o in quello che gli stessi pm hanno definito, basandosi sulle dichiarazioni dell'imputato, un "fidanzamento truffa". Mostafa versava denaro da destinare in Bangladesh a una giovane parente della vittima perché gli era stato fatto credere che lo avrebbe sposato; il matrimonio invece non ebbe luogo.